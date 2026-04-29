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Amazon: Porchietto (Sottosegretario Regione Piemonte) "Bene investimenti sulla sicurezza, spunto anche per politiche regionali"

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29 aprile 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
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"I dati presentati da Amazon sugli investimenti dedicati alla sicurezza sul lavoro confermano il ruolo di Amazon come partner strategico per la competitività e l'attrattività del nostro territorio. Come Regione Piemonte siamo impegnati a sostenere la transizione verso le Operations 5.0, accompagnando imprese e lavoratori con politiche per l'innovazione, la digitalizzazione, l'efficienza energetica, lo sviluppo delle competenze, mettendo al centro qualità e sicurezza del lavoro" Così Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, intervenuta nell'ambito di SBS Italia On Tour all'Operations Innovation Lab di Amazon a Vercelli.

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