Benifei (Pd): "Ai venga regolata e sia prevista formazione specifica"

"L'intelligenza artificiale ha bisogno di essere sviluppata, ma anche regolata e compresa. Le professioni e le realtà che la devono utilizzare devono essere formate a farlo. Le regole servono perché l'uso dell'Ai sia etico, perché si contrastino i rischi di mala gestione dei dati e quelli legati alla cybersecurity.". E' quanto affermato da Brando Maria Benifei, deputato eletto al Parlamento Europeo nelle liste del PD, alla prima giornata di lavori del 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.