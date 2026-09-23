circle x black
Cerca nel sito
 

Benifei (Pd): "Ai venga regolata e sia prevista formazione specifica"

sponsor

23 settembre 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'intelligenza artificiale ha bisogno di essere sviluppata, ma anche regolata e compresa. Le professioni e le realtà che la devono utilizzare devono essere formate a farlo. Le regole servono perché l'uso dell'Ai sia etico, perché si contrastino i rischi di mala gestione dei dati e quelli legati alla cybersecurity.". E' quanto affermato da Brando Maria Benifei, deputato eletto al Parlamento Europeo nelle liste del PD, alla prima giornata di lavori del 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video
Antisemitismo, il figlio della senatrice Segre: "Ebrei milanesi in situazione simile a 1938" - Video
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza