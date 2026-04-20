circle x black
Cerca nel sito
 

Cida, tornare a giurare su Costituzione per ricordare che dirigenza pubblica è a servizio Nazione

sponsor

Eletta per acclamazione Mariagrazia Di Iasi a segretaria nazionale della Sezione Ministeri

Cida, tornare a giurare su Costituzione per ricordare che dirigenza pubblica è a servizio Nazione
20 aprile 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tornare a giurare sulla Costituzione, per ricordare - a sé stessi prima ancora che al Paese - che la dirigenza pubblica è al servizio della Nazione. È la proposta che emerge come atto politico fondativo dal primo congresso nazionale della sezione Ministeri di Cida Funzioni Centrali, svoltosi a Grottaferrata alla presenza di circa duecento dirigenti provenienti da tutti i ministeri e dalle principali amministrazioni centrali dello Stato.

CTA

L'assemblea ha approvato all'unanimità la prima mozione della Sezione, che propone di reintrodurre il giuramento sulla Carta costituzionale come atto formale e simbolico dell'entrata in servizio dei dirigenti pubblici. Un richiamo esplicito al vincolo di fedeltà ai valori costituzionali quale guida dell'azione amministrativa, in un momento in cui il rapporto tra politica e amministrazione è al centro del dibattito istituzionale. Momento centrale dei lavori è stata l'elezione, per acclamazione, di Mariagrazia Di Iasi a segretaria nazionale della Sezione Ministeri. La neoeletta sarà affiancata da un direttivo nazionale composto da dodici membri, rappresentativi delle diverse amministrazioni, e da una segreteria nazionale di tre componenti.

Il congresso ha affrontato i nodi strategici della funzione dirigenziale nell'attuale congiuntura: il profilo del dirigente pubblico, i temi della performance e delle riforme del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il ruolo della dirigenza nei piani strategici delle amministrazioni, le questioni legate al benessere organizzativo e alle leve motivazionali. Su tutti i temi è emersa una convergenza netta: la dirigenza pubblica non è uno strumento di parte, ma una risorsa al servizio dell'intera collettività.

"Il Congresso ha dimostrato che la dirigenza pubblica ha voglia di ritrovarsi, di condividere e di costruire una rappresentanza che sia all'altezza del momento. Unità e coesione sono la condizione per valorizzare pienamente la funzione dirigenziale", ha dichiarato Stefano Di Leo, presidente di Cida Funzioni Centrali, che ha presieduto i lavori. La direttrice di Cida, Teresa Lavanga, ha sottolineato il ruolo strategico della dirigenza nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche, "in una fase di profonda trasformazione del Paese in cui le competenze manageriali dell'amministrazione sono una risorsa non negoziabile".

Il presidente di Fp Cida, Roberto Caruso, ha evidenziato il valore dell'appartenenza al sistema Cida: "La forza della rappresentanza è nella sua capacità di fare sistema. Più siamo uniti, più la nostra voce pesa dove le decisioni vengono davvero prese".

Cida proseguirà il proprio impegno nei tavoli istituzionali, portando la posizione di una dirigenza pubblica unita, responsabile e orientata al servizio della Nazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dirigenza pubblica servizio della Nazione giuramento sulla Costituzione unità e coesione funzione dirigenziale politiche pubbliche
Vedi anche
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza