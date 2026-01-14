circle x black
Commercio, Lusetti (Distribuzione moderna): "Settore in crescita di oltre il 30%"

Il presidente Adm - Associazione distribuzione moderna, alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore

Commercio, Lusetti (Distribuzione moderna):
14 gennaio 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I dati di settore presentano numeri importanti, con quote di crescita superiori al 30% e un tasso di crescita del fatturato in termine di volumi assoluti particolarmente rilevante. Questo ha sostenuto le vendite di tutte le catene distributive che aderiscono alla Adm - Associazione distribuzione moderna, che nel 2025 hanno dovuto affrontare un periodo di alta inflazione con consumi particolarmente contenuti in termini di quantità". Lo ha detto Mauro Lusetti, il presidente Adm - Associazione distribuzione moderna, alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore, oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

"La marca del distributore ha consentito a tutti noi di chiudere il 2025 in territorio positivo. Si tratta anche di un segno della fiducia che i consumatori riconoscono alla marca del distributore", aggiunge Lusetti.

"La prima novità della fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD) è che siamo alla 22ª edizione, un risultato importante per una manifestazione come questa; la seconda riguarda la maggior estensione della superficie espositiva e la crescita del numero di espositori. Ci aspettiamo una presenza di oltre 25 mila persone in questi due giorni - illustra il presidente di Adm - l’altra novità è il raddoppio della crescita espositiva dei prodotti freschi. Inoltre abbiamo istituito l’Award per la MdD, per dimostrare la nostra particolare attenzione alle innovazioni di prodotto. Girando tra gli standard si percepisce che la marca del distributore in tutti questi anni si è evoluta e ha acquistato sia dal punto di vista della capacità produttiva che dal punto di vista del favore dei fornitori, uno spazio importante sui nostri scaffali", conclude.

