La procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Crans Montana

Fra le 40 vittime ci sono anche sei ragazzi italiani, tra i 15 e i 17 anni

L'omaggio per le vittime davanti a Le Constellation - Afp
08 gennaio 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’incendio di Crans Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Fra le vittime ci sono gli italiani Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti ed Emanuele Galeppini, tutti fra i 15 e i 17 anni.

Nel fascicolo avviato dalla procura di Roma, competente per gli italiani morti all’estero, si procede per omicidio colposo e incendio.

