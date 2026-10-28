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Cybersicurezza, a Palermo Deas crea il più grande resident hackathon d’Italia per studenti

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Circa 5 mila studenti visiteranno l’area espositiva allestita all’interno dei cantieri culturali della ZISA di Palermo

The Dfir Chronicles” il progetto presentato dalla Società leader di Cybersicurezza Deas - (foto Ufficio stampa)
The Dfir Chronicles” il progetto presentato dalla Società leader di Cybersicurezza Deas - (foto Ufficio stampa)
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28 ottobre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“The Dfir Chronicles” è il progetto presentato dalla Società leader di Cybersicurezza Deas a Palermo, in occasione del Mondadori Academy Forum Orienta. Il 28 e 29 ottobre, due giorni per entrare nel vivo della cyber investigazione e comprendere i processi della digital forensic attraverso un hackathon che vedrà alternarsi 32 squadre composte da studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Due scenari da analizzare e risolvere in un tempo prestabilito. LA Società fondata dall’imprenditrice e mecenate per giovani talenti Stefania Ranzato entra nel vivo della formazione italiana per divulgare e promuovere il concetto di “white hat”, hacker al servizio del Paese, coloro che operano per difendere l’asset strategico italiano. Circa 5 mila studenti visiteranno l’area espositiva allestita all’interno dei cantieri culturali della ZISA di Palermo e sarà questa l’occasione di incontrare alcuni hacker di Deas, il top che l’Italia vanta nelle competizioni internazionali come certificato dall’ultima Hack The Box 2026. Mondadori Academy Forum Orienta ha scelto le migliori realtà italiane per offrire una seria opportunità di incontro tra mondo della scuola e quello del lavoro e proprio nell’ecosistema cyber si caratterizzano occasioni straordinarie per costruire il proprio futuro e magari farlo per il bene del Paese.

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