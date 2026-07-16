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Bolzano, l'esperto su Crollo Tribunale: "Presto per le cause"

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L'ingegnere strutturista e docente Andrea Prota sul crollo di parte del Tribunale di Bolzano, "acquisire documenti e analisi macerie sul posto, decisivo ruolo dei consulenti che verranno nominati"

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16 luglio 2026 | 14.34
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

"Con il quadro informativo che noi abbiamo ad ora non si può dire cosa è successo e cosa ha originato il crollo. Sappiamo che c'erano dei lavori di ristrutturazione e che il crollo sarebbe avvenuto nella parte che era interessata dagli interventi. Adesso come avviene in questi casi si apre un procedimento giudiziario e saranno nominati dei consulenti che faranno innanzitutto un'attività di raccolta di documentazione, la prima cosa da fare in questi casi, e poi sarà necessario fare delle indagini sul posto, quindi sulle macerie. Sicuramente l'approccio dell'ingegneria forense moderna potrà consentire di dare coerenza a una serie di ipotesi che un tecnico esperto può iniziare a fare sulla base di documenti e poi consolidare con una serie di accertamenti sul posto dove una analisi del quadro del crollo, quindi guardando a come sono le macerie, può consentire di capire dove si è originato lo stesso". E' prudente Andrea Prota, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Diagnosi e Terapia dei Dissesti strutturali presso l'università studi di Napoli Federico II, nel lanciare ipotesi, con Adnkronos/Labitalia, sul crollo di oggi di parte del Tribunale di Bolzano.

Secondo Prota, che è anche presidente del consiglio dell'ordine provinciale degli ingegneri di Napoli "i consulenti nominati lavoreranno per comprendere i tipi di interventi che erano in corso. Ci saranno sicuramente anche delle informazioni che forniranno i tecnici, le figure anche amministrative coinvolte nel procedimento dei lavori. Quindi si raccoglieranno informazioni e dati sul posto. Io stesso ho avuto diverse esperienze in questi casi e posso dire che un tecnico esperto che viene incaricato e che ha la possibilità di coordinare anche le indagini sulle macerie operando in una maniera appropriata può capire cosa è accaduto e quindi ricostruire poi sulla base di modelli il perché di questo crollo", conclude.

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Bolzano crollo bolzano Andrea Prota ingegnere
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