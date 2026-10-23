Dalla sartorialità su misura alle nuove frontiere della sostenibilità per il giorno del sì. Le tendenze e le novità del settore wedding tornano protagoniste dal 30 ottobre al 1 novembre con Romasposa-Salone internazionale della sposa, l’appuntamento più atteso e amato dalle coppie e da tutti coloro che desiderano scoprire tante idee e soluzioni per organizzare feste e ricevimenti. La 62a edizione della manifestazione si terrà negli spazi iconici de La Nuvola di Fuksas che apriranno le porte alle migliaia di visitatori - oltre 20mila nel 2025 - interessati a scoprire in un solo luogo le migliori proposte degli oltre 300 espositori presenti in questa edizione. Non solo nozze: Romasposa si apre infatti a tutte le celebrazioni, come compleanni, eventi religiosi, lauree, addii al nubilato e al celibato e tutto quello che rappresenta un momento di festa nella vita di una persona. Sin dalla nascita, anzi prima: sempre più richiesti sono infatti anche servizi per organizzare gender reveal party (per scoprire se il bebé sarà maschio o femmina) e baby shower, per onorare di attenzioni la futura mamma e il nascituro, tra regali, giochi e divertimento. Due feste nate negli Stati Uniti e sempre più diffuse e partecipate anche nel nostro Paese.

In mostra a Romasposa 2026 soluzioni delle diverse categorie che compongono il settore eventi e wedding, tra location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciature, make-up, foto, autonoleggi e viaggi di nozze. Presenti alla fiera a Roma oltre 2000 brand dedicati al mondo di feste e matrimoni e rappresentanti 15 settori merceologici differenti, un’opportunità per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, in un viaggio a 360° nel mondo del wedding e degli eventi celebrativi. Nell’area Wed academy tornano poi le creazioni innovative per un matrimonio unico e ricercato, un laboratorio di idee dove professionisti e artisti del settore accompagnano gli sposi alla scoperta di tutto il potenziale immaginabile per il giorno del sì, in una vera e propria accademia di stile dedicata al rito nuziale. Attese le sfilate, con più di 1000 abiti in passerella, che propongono una fotografia delle tendenze sposi e da cerimonia, all’insegna di creatività, artigianalità e innovazione.

Una vera e propria accademia di stile dedicata al rito nuziale con creazioni innovative per un matrimonio unico e ricercato: torna anche nel 2026 a Romasposa l’area Wed academy, un laboratorio di idee dove professionisti e artisti del settore accompagnano gli sposi alla scoperta di tutto il potenziale immaginabile per le nozze. Ispirata all’estetica romantica e decadente di "Cime Tempestose” è la collezione di Antonella Rossi che guarda alla natura selvaggia, all’intensità dei sentimenti e a quella bellezza sospesa tra passato e presente. Ricami insoliti, quasi ritrovati in un’altra epoca, trame leggere e preziose, dettagli sospesi sul corpo, accostamenti inaspettati e contrasti che trasformano ogni abito in qualcosa di personale e irripetibile, creando una sposa romantica e giocosa. La collezione guarda anche a un momento speciale del matrimonio: la festa. Per il cambio d’abito, ecco creazioni più frizzanti e sorprendenti, dove pizzi tridimensionali, ricami, trasparenze e giochi di volumi trasformano il bridal look in qualcosa di nuovo, stiloso e divertente. E proprio attraverso la festa si apre un ulteriore capitolo dell’universo del brand: anche quest’anno a Romasposa sarà presente Annagiulia Firenze, la linea prêt-à-couture, con la collezione 'Mediterranea', con tessuti, fluidi e luminosi che catturano la luce come superfici marine, mentre dettagli inaspettati quali corde, intarsi, conchiglie e ostriche vere bagnate in oro e argento creano richiami alle reti e al mondo del mare diventando segni contemporanei di un immaginario antico.

La linea è pensata per accompagnare non solo la sposa, ma anche damigelle, testimoni e familiari con abiti da sera, completi, slip dress, cappe e creazioni in pizzo, realizzate e lavorate su misura nell’atelier. Per bianca d’ottobre, il matrimonio è anche un party, una serata di gala, un’occasione da vivere con leggerezza: la nuova collezione nasce per una sposa contemporanea, libera di scegliere come vestirsi in ogni momento della giornata. Abiti dalle linee essenziali, da interpretare secondo il proprio stile e da alternare seguendo il ritmo dell’evento: la cerimonia, il ricevimento, la festa. Una proposta che rende il cambio d’abito parte dell’esperienza, con prezzi accessibili che permettono di scegliere anche tre look diversi. Grande spazio agli accessori, protagonisti dell’identità del brand.

Creazioni poetiche e di grande presenza sono quelle costruite da Emanuele Bilancia Couture attraverso tessuti preziosi la cui selezione viene esaltata da ricami artistici, tagli sapienti e lavorazioni artigianali fatte a mano, rendendo ogni modello un’opera unica senza tempo. Profondamente legato alla storia dell'arte e del costume è l’universo di Daphne Milano, dove epoche diverse si intrecciano e si rinnovano in creazioni attuali, sospese tra memoria e presente, con ricami che richiamano la natura e accessori floreali.

La sposa di oggi cerca l'equilibrio perfetto tra impatto estetico e comfort assoluto, desiderando capi che sappiano accompagnarla per l'intera giornata senza rinunciare alla personalità. Spazio dunque ad abiti trasformabili e cambi di look con soluzioni modulari con maniche removibili, sopragonne e accessori che permettono di passare da una cerimonia classica ed elegante a un ricevimento dinamico. Dall’abito lungo e principesco per la cerimonia fino alle proposte corte e audaci per la festa, dal taglio della torta al momento danzante. Il matrimonio diventa così un racconto in più capitoli, come quello proposto da Valore Sposi, in cui ogni cambio d'abito segna una nuova esperienza da vivere e condividere.

Materiali impalpabili e dettagli botanici prendono vita dall’idea di un giardino segreto nella The Secret Garden - The Romantica Collection, intimo e ricco di atmosfera, nel quale natura, luce e design si incontrano: di tendenza silhouette che alternano morbidezza e struttura, valorizzate da ricami, texture preziose e delicate sfumature d’avorio. La sposa è così romantica, eterea e magnetica, una presenza elegante che si mostra attraverso dettagli senza tempo, suggestioni pittoriche e lavorazioni ispirate al mondo naturale. A impreziosire i modelli - progettati per interpretare desideri e fisicità differenti - pizzi floreali e ricami botanici tridimensionali, dedicati alle spose più romantiche, ma anche mikado leggeri, per abiti strutturati e allo stesso tempo confortevoli, facili da indossare. Restano comunque molto richiesti i tessuti luminosi, le linee pulite e i dettagli floreali delicati, reinterpretati in chiave contemporanea. Mette al centro il romanticismo la nuova Collezione Sposa Elvira Gramano, con gonne ampie e strascichi di fiori nelle gonne in tulle dai colori delicati che vanno dal rosa al vermiglio per una donna sognatrice e romantica.

Per le spose più attente alla sostenibilità delle nozze non mancano proposte con tessuti green dal basso impatto ambientale o modelli che possano essere facilmente riadattati e riutilizzati anche dopo il giorno del matrimonio. In un concetto di continuità temporale, sempre più richiesti sono gli abiti 'preloved' proposti quest’anno a Romasposa da Atelier Bianco 02, un archivio di couture di lusso second-hand che permette di accedere a capolavori sartoriali firmati con un occhio alla sostenibilità e al portafoglio (con un risparmio medio del 70% rispetto al prezzo del nuovo), unendo il fascino della seta vera a una scelta profondamente consapevole. Così creazioni di maison nazionali e internazionali, già amate una volta, vengono selezionate, curate e riportate a nuova vita, per essere scelte ancora. Cresce poi l'interesse verso soluzioni che consentano di riutilizzare alcuni elementi dell'abito anche dopo il matrimonio, come sopragonne, mantelle e accessori removibili. E se l’abito dei propri sogni è già nell’armadio di famiglia (come si usava una volta) ma non ancora perfetto? Gli atelier offrono la possibilità di personalizzare un modello già esistente, consentendo di valorizzare il lavoro artigianale, ridurre gli sprechi e prolungare il ciclo di vita del capo.

Per la scelta dell’abito perfetto si offre un'attenta analisi della silhouette e delle caratteristiche del viso attraverso consulenze, come quelle proposte da frange couture, di body shape e face shape, realizzate da consulenti d'immagine specializzate nel settore bridal. Questo approccio permette di individuare il modello più valorizzante, trasformando la scelta dell'abito in un progetto costruito su misura. La consulenza comprende anche la definizione di tutti gli elementi stilistici che completano il look - come accessori, velo, acconciatura, dettagli e proporzioni - affinché ogni dettaglio contribuisca a creare un'immagine armoniosa, coerente e perfettamente in linea con la personalità. Anche il trucco è importante e, come evidenzia la make up artist Francesca Marte, sempre più spose stanno abbandonando il classico effetto 'acqua e sapone' a favore di look più ricercati, eleganti e d’impatto come il nuovo Arabic Bridal make-up.

Se le richieste delle future spose vanno sempre più nella direzione di soluzioni che le rappresentino davvero, anche le collezioni di brand nazionali e internazionali possono cambiare. Ogni abito viene trasformato in un capo esclusivo, costruito intorno alla personalità di chi lo indossa con dettagli in colore, ricami realizzati a mano, applicazioni sartoriali, modifiche delle linee, personalizzazioni del corsetto, delle maniche o della gonna, fino alla creazione di elementi unici che raccontino la storia della coppia come proposto da Atelier Mara Spose. La parola d’ordine è sempre di più co-creazione. Così come nel settore orafo dove la personalizzazione ha la sua massima espressione grazie a laboratori artigianali e configuratori digitali in 3D dove gli sposi possono progettare attivamente le proprie fedi nuziali, partecipando persino alla lavorazione in laboratorio, come nel caso di Officina Orafa. Di creatività, originalità ed esclusività è piena la nuova edizione di Romasposa 2026 dove è possibile visionare anche il nuovo solitario Hokusai con diamante a goccia di Romagioielli e i modelli disegnati dall’art director Alessandro La Leggia. Per le fedi cresce poi l'interesse per i metalli misti (oro giallo/bianco, finiture e spazzolate), l'oro riciclato da rifiuti elettronici e la tracciabilità etica della materia prima, sempre più richiesta insieme alla componente estetica.

E per la luna di miele? Anche il viaggio diventa un racconto su misura che abbandona i pacchetti standardizzati per diventare un itinerario sartoriale. Tra le mete più richieste, secondo Business Class Viaggi, spicca il ritorno di grandi destinazioni d'autore come il Giappone, gli Stati Uniti, l'Oceano Indiano, sempre più scelte in combinazione con tour itineranti. Stanno registrando la maggiore crescita di interesse invece la Cina, favorita anche dalla maggiore apertura del Paese al turismo internazionale, insieme all'Africa, con il Sudafrica sempre più richiesto per chi desidera abbinare safari, natura e oceano. Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale a Romasposa 2026 Quei Due Music propone una nuova visione ispirata al concetto di Wedding Sound Design dove la musica non viene più concepita come una serie di momenti separati, ma come una vera e propria regia sonora che accompagna l'intera giornata, seguendo il ritmo naturale dell'evento e l'evoluzione delle emozioni degli sposi e dei loro ospiti.

Cambia il modo di vivere il giorno delle nozze, che si allontana dai ricevimenti statici per trasformarsi in un percorso sensoriale e narrativo. Tra i più richiesti sono i riti in vigna, in spazi open-air come le serre - come quella di 240 mq proposta dalla Tenuta Il Sogno - e terre agricole dotate di strutture indipendenti e immerse nel verde, dove celebrare le nozze in totale privacy e a contatto con la natura. Per ridurre gli sprechi e dare nuova vita agli allestimenti floreali, i fiori vengono riutilizzati in modo creativo per arricchire tableau, centrotavola, dettagli del ricevimento, per poi trasformarsi nuovamente e diventare un ricordo per gli invitati. Di tendenza anche le bomboniere gastronomiche artigianali con prodotti tipici del territorio, confezionate con materiali riciclabili, per ogni gusto, come le proposte presentate da Sapori delle Tuscia: dalle confetture artigianali preparate con frutta di stagione, all’olio extravergine di oliva biologico, fino alla Rugiada di Zafferano, un prezioso incontro tra miele di fiori e pistilli di zafferano, simbolo della tradizione e della ricerca della qualità.

Tra le bomboniere più eleganti e raffinate non possono mancare quelle di Thun, leader del mercato dei prodotti ceramici e del regalo di qualità, che porta a Romasposa la collezione cerimonia SS27 'Momenti da ricordare' per celebrare i momenti più importanti della vita attraverso oggetti capaci di custodire emozioni, raccontare affetti e accompagnare nel tempo il ricordo di un giorno speciale. I simboli più amati dell’universo THUN diventano protagonisti di una proposta ricca di significato: dal cuore, emblema di amore e condivisione, al quadrifoglio, simbolo di buon auspicio e fortuna. Elementi iconici che prendono forma in creazioni artigianali in ceramica dipinta a mano, pensate per essere vissute ogni giorno. Accanto a queste, nuove idee e materiali arricchiscono la collezione con proposte che coniugano funzionalità e valore decorativo, esprimendo un gusto attuale e moderno Thun reinterpreta così la tradizione della bomboniera in chiave contemporanea, coniugando il proprio stile inconfondibile con una visione innovativa del dono.

Per prolungare la memoria dei festeggiamenti, Fotomatrimoni porta a Romasposa l’Endless wedding, reportage video e foto di un’abitudine sempre più diffusa che vede la realizzazione di una serie di eventi e celebrazioni che coinvolgono amici e parenti in una sorta di vacanza che può durare dai tre ai cinque giorni. Combina fotogiornalismo e reportage lo studio fotografico Catino Foto: ogni immagine racconta una storia, valorizzando sguardi, sorrisi, abbracci e dettagli unici e la luce, curata e armonizzata con il contesto della scena, è un elemento importante per realizzare immagini suggestive ed emozionanti.

Nel giorno inaugurale della 62a edizione della fiera della sposa a Roma, venerdì 30 ottobre alle ore 17:00, è in programma 'Fedele per sempre', una sfilata speciale con dieci cani provenienti dai canili comunali della Muratella e di Ponte Marconi per raccontare dieci storie e dieci possibilità di incontro. L’obiettivo è quello di portare sotto i riflettori, della passerella e non, il tema dell’adozione, proprio là dove si parla di amore, famiglia e futuro, avvicinando il pubblico a una realtà spesso conosciuta soltanto superficialmente. L’iniziativa – realizzata da Romasposa in collaborazione con l’Ufficio del Garante per la tutela e il benessere degli animali e l'assessorato Agricoltura Ambiente e Ciclo di Rifiuti di Roma Capitale - ha l’obiettivo di sensibilizzare, informare e sostenere le realtà dei canili facilitando le adozioni.