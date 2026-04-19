circle x black
Cerca nel sito
 

Turismo, il Light Art Festival ha acceso la slovacca Trencin fra luci, suoni e interattività

sponsor

Un evento parte del programma della Capitale europea della cultura

Turismo, il Light Art Festival ha acceso la slovacca Trencin fra luci, suoni e interattività
19 aprile 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nove installazioni luminose create da artisti locali e internazionali hanno animato strade, parchi e interni a Trenčín, in Slovacchia, la città che, insieme alla finlandese Oulu, quest'anno detiene il titolo di Capitale europea della cultura. Durante la seconda edizione del Light Art Festival (Laf), che si è svolto il 10 e 11 aprile, protagonista è stata la relazione fra luce e suono, invitando i visitatori a sperimentare un'arte, che non è solo visualizzata ma anche ascoltata. L'evento, parte del programma di Trenčín2026, si è aperto con uno speciale show audiovisivo del musicista Fvlcrvm sulla facciata dell'edificio Oda in stile brutalista nel centro della città.

CTA

"Quest'anno abbiamo costruito il festival intorno alla connessione fra luce e suono. Alcune installazioni hanno trattato il design del suono come un componente equivalente all'opera d'arte, mentre altre hanno risposto direttamente al movimento o alla presenza delle persone. I visitatori hanno potuto non solo vedere l'arte di luce ma anche ascoltarla e realmente sperimentarla nello spazio", afferma Patrik Kubizna, dell'associazione civica di Trenčín Trakt, che organizza il Light Art Festival.

"Il programma è caratterizzato da opere da Giappone, Francia, Norvegia, Slovenia e Repubblica Ceca, dando spazio anche ad artisti slovacchi e residenti a Trenčín. Le installazioni erano sparse per il centro della città sia in spazi pubblici sia in interni. Ogni opera corrispondeva alla sua specifica location e offriva un'atmosfera differente così come un modo unico di percepire la luce", aggiunge.

Il Festival è stato anche a misura di famiglie. L'artista slovacco Matej Mazák ha portato la sua installazione interattiva di luce Spooklings nel Parco Milana Rastislava Štefánika: oggetti come giochi che rispondono al movimento e al suono che hanno permesso ai bambini di interagire direttamente con l'opera. Si è svolto anche un vernissage interattivo con i bambini per imparare di più sul mondo della light art.

Durante il Festival sono stati organizzati tour guidati in collaborazione con la M. A. Bazovský Gallery, offrendo uno sguardo esclusivo a lavori selezionati in spazi interni. I visitatori hanno potuto anche godere di un'offerta gastronomica a tema luce e partecipare a workshop originali svolti in collaborazione con Trenčín2026.

La light art ha raggiunto anche i passeggeri su rotaia come parte del 'Kultúrny expres', evento a bordo del treno da Bratislava a Košice e ritorno. In una carrozza espressamente dedicata i passeggeri hanno potuto sperimentare il 'Laser Harp' interattivo del designer ceco Ondřej Puchta. Un'esperienza, quella della ferrovia, incoraggiata anche grazie a sconti vantaggiosi applicati nei giorni del Festival.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Light Art Festival Capitale europea della cultura Luce e suono Arte interattiva Installazioni luminose
Vedi anche
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza