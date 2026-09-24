FederlegnoArredo, Comitato Misto Italo-Austriaco: al tavolo con filiera austriaca per rafforzare cooperazione

Consolidare le relazioni, sostenere le imprese attraverso una rappresentanza nazionale e guardare alle prospettive del settore del legno italiano: questi i temi al centro della partecipazione di FederlegnoArredo al Comitato Misto Italo-Austriaco, che si è riunito a settembre a Klagenfurt, in Austria, alla vigilia della Giornata Internazionale del Legno, uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore in Europa centrale. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra le rappresentanze del settore dei due Paesi, con FederlegnoArredo nel ruolo di interlocutore della filiera italiana, chiamata a portare al tavolo le istanze delle imprese e a confrontarsi con la controparte austriaca sulle principali sfide e opportunità per il comparto. Un tavolo di lavoro volto a costruire un dialogo strutturato tra Italia e Austria e a sostenere le imprese italiane sul mercato transfrontaliero, in una fase caratterizzata da incertezze sullo scenario globale e dal rallentamento dei mercati. L’Austria è il principale Paese di provenienza di legname segato importato dall’Italia. Nel 2025, l’Italia ha importato dall’Austria 2,7 milioni di metri cubi di segati di conifere, pari al 58% del totale delle importazioni italiane di questi prodotti (fonte: Centro Studi FederlegnoArredo).

"Il Comitato Misto rappresenta un momento importante di dialogo e di confronto tra le rappresentanze del settore dei due Paesi. In un contesto internazionale complesso, rafforzare le relazioni e lavorare su progetti e sfide comuni significa creare condizioni migliori per sostenere la competitività delle nostre imprese e accompagnarle nelle trasformazioni che il settore sta attraversando. Il confronto di Klagenfurt ci permette di dare continuità a questo percorso e di porre le basi per una roadmap condivisa sui prossimi progetti", commenta Stefano Corà, capo delegazione di FederlegnoArredo al Comitato Misto Italo-Austriaco. Michael Pfeifer, in rappresentanza dell'industria austriaca della prima lavorazione del legno, ha dichiarato che "la cooperazione internazionale e una visione a lungo termine sono alla base del percorso avviato a Klagenfurt, volto a rafforzare le relazioni transfrontaliere nel settore del legno tra Italia e Austria. Abbiamo particolarmente apprezzato il dinamismo e l'approccio pragmatico dimostrati da FederlegnoArredo in questo primo incontro con la nuova delegazione italiana. Ci fa guardare con fiducia alla possibilità di sviluppare insieme una roadmap con iniziative condivise. Il settore deve affrontare numerose sfide, sia a livello nazionale che europeo”. Il prossimo appuntamento operativo sarà a Vienna, dove si lavorerà tra tecnici per la definizione dei dettagli della collaborazione, per poi proseguire gli incontri istituzionali in primavera in Italia, a Vicenza, e dare così seguito al percorso comune per la valorizzazione del sistema legno.

A rappresentare FederlegnoArredo, insieme al Direttore Generale Carlo Piemonte e a Stefano Corà, una delegazione composta da Stefano Ghinassi di Fedecomlegno e Vice President Softwood dell’Ettf, Daniele Servadio di Assolegno, e Nicola Lettera di Assoimballaggi. La presenza delle tre associazioni ha consentito di portare al tavolo una rappresentanza articolata della filiera italiana del legno, attraverso le diverse competenze e specificità dei comparti rappresentati: Fedecomlegno con un confronto sulle prospettive del mercato e delle imprese italiane che importano e distribuiscono i prodotti austriaci; Assolegno con un focus sulle istanze delle imprese attive nel settore delle costruzioni in legno e sulla competitività del legno stesso quale materiale strategico per la transizione ecologica; Assoimballaggi con particolare attenzione alle sfide, alle opportunità e alle prospettive del comparto degli imballaggi in legno. A rappresentare la parte austriaca, insieme a Rainer Handl – Segretario dell'Associazione delle Industrie del Legno Austriache (responsabile per i settori segherie, trasporti e logistica) – vi erano Georg Binder (Segretario generale di proHolz Austria), Christoph Kulterer (proprietario del Gruppo Hasslacher e membro del consiglio di amministrazione di EOS), Michael Pfeifer (capo della delegazione austro-italiana e proprietario del Gruppo Pfeifer) e Bruno Ruhdorfer (membro della delegazione austriaca e vicepresidente dell'Associazione austriaca del commercio del legname). A rafforzare il valore del confronto bilaterale anche l’ampia partecipazione alla serata di networking di aziende associate a FederlegnoArredo, che ha offerto un'ulteriore occasione di incontro e scambio tra imprese e rappresentanti del settore dei due Paesi.