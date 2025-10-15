Gambacorta (Acale): "Serve una nuova visione per far crescere gli studi di ingegneria italiani"

"Visioni è una parola verso cui dobbiamo tendere: oggi gli studi professionali devono ampliare i propri orizzonti e guardare lontano", ha dichiarato Livio Gambacorta, Ceo di Acale srl, intervenendo al 69° Congresso nazionale degli ingegneri durante la sosta a Rijeka. "Molti studi italiani – ha spiegato – restano troppo piccoli perché mancano di visione e sono ancora condizionati da individualismi. Dobbiamo superare queste barriere per crescere e realizzare progetti ambiziosi. Acale, con sede ad Ancona, opera nelle infrastrutture e nei restauri monumentali, con una forte esperienza anche nel settore marittimo".