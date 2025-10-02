Gender gap, Condemi: "Parità retributiva ancora lontana, serve lavoro congiunto istituzioni"

"Serve una riflessione attenta sul gender pay gap: in Italia il percorso verso la parità retributiva è ancora lungo, perché sulle donne gravano carichi familiari maggiori", ha dichiarato Maria Condemi, direttore generale Rapporti di lavoro relazioni industriali del Ministero del Lavoro, a margine della presentazione del Rapporto nazionale sul Round 11 realizzato da Inapp. "Confido – ha aggiunto – in un lavoro congiunto di istituzioni e politica per rendere la parità un fatto acquisito e non solo un obiettivo normativo".