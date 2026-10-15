Global Welfare Summit 2026: tutele diseguali tra piccole e grandi imprese, la proposta di un patto nazionale

Il welfare aziendale in Italia continua ad essere caratterizzato da forti differenze tra imprese di piccole e grandi dimensioni. È quanto emerge dai dati presentati dall'Osservatorio Italian Welfare al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma. Al centro del confronto il cosiddetto 'Welfare Gap', ovvero il divario nell'accesso alle tutele per la salute, la famiglia e la sicurezza economica. Per ridurre queste disuguaglianze, l'Osservatorio ha proposto un patto nazionale che coinvolga imprese, parti sociali, investitori e istituzioni.