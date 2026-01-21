circle x black
Gruppo Saviola, A. Saviola: "Finanziamento tassello chiave piano 2025-2029"

Gruppo Saviola, A. Saviola:
21 gennaio 2026
Redazione Adnkronos
“Questo finanziamento è un tassello strategico del nostro piano 2025–2029: permetterà di accelerare gli investimenti, aumentare la capacità produttiva e innalzare ulteriormente i nostri standard ESG. È un percorso di crescita che guarda alle persone e ai territori". Lo sottolinea Alessandro Saviola, Presidente del Gruppo, commentando l’operazione di finanziamento da 200 milioni di euro, con garanzia Sace della durata 12 anni, finalizzata a sostenere il piano di sviluppo 2025-2029.

"Insieme ai nostri partner finanziari - aggiunge - investiremo per rendere i nostri impianti ancora più efficienti e sostenibili, ampliando la gamma prodotti e riducendo l’impatto ambientale. È un investimento nel futuro della filiera italiana del legno riciclato e nel valore che ogni giorno i nostri collaboratori generano. Siamo orgogliosi di essere protagonisti di un programma di investimenti mirato ad incrementare capacità, efficienza, strutturando un upgrade tecnologico secondo criteri green. ll nostro obiettivo è di favorire una maggiore competitività internazionale, nel segno dell’economia circolare”.

