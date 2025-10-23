circle x black
Imprese, Seacombe (Terna): "Welfare è leva strategica in agenda Esg"

Imprese, Seacombe (Terna):
23 ottobre 2025 | 16.41
Redazione Adnkronos
“In un’azienda infrastrutturale come Terna, il welfare non è un accessorio, ma una leva strategica della dimensione sociale dell’agenda Esg”. A dirlo Daniel Thomas Seacombe, Head of Compensation, Welfare and Mobility di Terna, intervenendo oggi a Roma al Global Welfare Summit, dedicato quest’anno alle “Eccellenze che ispirano”.

Per Terna “investire sul benessere delle persone significa attrarre e trattenere competenze, sostenere la genitorialità e l’equilibrio vita-lavoro, promuovendo l’inclusione e le pari opportunità nella selezione, crescita e sviluppo delle persone. In questo modo il welfare contribuisce in modo concreto alla sostenibilità del Gruppo e alla creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
welfare Esg benessere sostenibilità
