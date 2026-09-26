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Lavoro, Catalfo: "Un osservatorio nazionale per analizzare i fabbisogni e aggiornare le competenze"

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La consigliera di amministrazione Inail al Net Forum di Firenze: “Dati su occupazione, fabbisogni e possibili licenziamenti collegati agli osservatori regionali e agli attori delle politiche del lavoro”

Nunzia Catalfo, consigliera di amministrazione Inail - (Foto Adnkronos)
Nunzia Catalfo, consigliera di amministrazione Inail - (Foto Adnkronos)
26 settembre 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un osservatorio nazionale capace di analizzare in modo continuativo i fabbisogni occupazionali e collegare i dati con quelli degli osservatori regionali. È la proposta avanzata da Nunzia Catalfo, consigliera di amministrazione Inail, intervenendo al Net Forum di Firenze sul rapporto tra competenze, filiere e territori. “Credo che l’istituzione di un osservatorio, quindi non solo un osservatorio sull’intelligenza artificiale, ma un osservatorio generale che vada ad analizzare i dati relativi ai fabbisogni occupazionali, all’occupazione che è già esistente, ai possibili licenziamenti”, ha detto Catalfo. L’obiettivo, ha spiegato, sarebbe mettere questi dati “in rete con tutti gli attori che si occupano, a vario titolo, di politiche del lavoro”, dagli enti di formazione alle Camere di commercio, dal sistema Excelsior agli attori dell’istruzione. “Tutto questo messo in rete può costituire la base dalla quale partire per riuscire a rilevare i fabbisogni e aggiornare e tenere sempre coerenti le competenze con quelle che sono le richieste”, ha concluso.

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osservatorio nazionale fabbisogni occupazionali competenze politiche del lavoro
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