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Lavoro, Franzolini (FenealUil): "Moderatamente soddisfatti da decreto"

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Le parole del segretario generale della FenealUil, sulla bozza del decreto lavoro, che oggi pomeriggio dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri

Lavoro, Franzolini (FenealUil):
28 aprile 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Da quelle che sono le prime indiscrezioni siamo moderatamente soddisfatti, nel senso che ci sono alcuni passaggi che sicuramente raccolgono quelle che sono le nostre richieste, in particolare della nostra confederazione, la Uil. Il fatto che ci si concentri nella valutazione dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi è un primo passo in avanti. Noi sappiamo che ci sono molte associazioni datoriali che hanno una scarsissima rappresentatività, che hanno stipulato dei contratti con organizzazioni sindacali altrettanto poco rappresentative, cercando di creare delle condizioni per una strutturale riduzione dei vantaggi e dei diritti dei lavoratori. Questa ipotesi è stata scongiurata, ci pare almeno ad oggi, in maniera proficua dalla nostra organizzazione sindacale insieme alla Cisl e alla Cgil con le associazioni datoriali, per cui credo che sia un notevole passo avanti". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, sulla bozza del decreto lavoro, che oggi pomeriggio dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri.

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Per Franzolini è "un passo avanti notevole che ci si concentri sui contratti veramente rappresentativi, quelli firmati da Cgil, Cisl e Uil". "Abbiamo poi un tema caldissimo, su cui abbiamo imperneato anche la nostra attività come confederazione, come Uil e come Feneal, che è quello della detassazione degli aumenti contrattuali, uno dei nostri cavalli di battaglia. Un primo risultato l'abbiamo ottenuto con la finanziaria del 2026 e ora contiamo di poter estendere ulteriormente la platea dei beneficiari. Il salario contrattato a livello lordo spesso è un salario che ha anche dei volumi importanti. Le ricadute pratiche sulle buste paga dei lavoratori in termini di salario netto sono molto inferiori a quelle che sono le legittime aspettative. Dobbiamo lavorare ancora su questo tema e ottenere risultati ancora migliori", ha concluso.

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Tag
decreto lavoro contratti collettivi nazionali detassazione degli aumenti contrattuali
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