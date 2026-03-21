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Lavoro, Ramojno (La Scialuppa Crt): "Accordo con consulenti per aiutare famiglie in difficoltà"

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Ernesto Ramojno
Ernesto Ramojno
21 marzo 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Scialuppa Crt, che da 28 anni lavora sul territorio di tutto il Piemonte e della Valle d'Aosta, può essere un utile attrezzo per i consulenti del lavoro affinché possano comunicare alle famiglie in difficoltà dei loro clienti come poter uscire da tali difficoltà". Così Ernesto Ramojno, presidente di La Scialuppa Crt, ha commentato la firma del protocollo con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro per il sostegno ai lavoratori in situazioni di difficoltà finanziaria, nell'ambito del congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d'Aosta a Torino.

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"Noi di Scialuppa Crt - dice - siamo 40 persone, tutti volontari, l'apporto che offriamo quindi è completamente gratuito. Abbiamo ottenuto contributi per 12 milioni, di cui 7 dal ministero dell'Economia e Finanze, nella cui graduatoria siamo i primi in Piemonte e i terzi in Italia. Per cui ora siamo pronti a offrire la consulenza del lavoro richiesta, prima di tutto attraverso incontri e convegni come questo, e poi intervenendo direttamente per aiutare queste persone in difficoltà".

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consulenti del lavoro famiglie in difficoltà sostegno ai lavoratori
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