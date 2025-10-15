circle x black
Mannino (Vigili del fuoco): "Con gli ingegneri un rapporto strategico per la sicurezza e la prevenzione"

15 ottobre 2025 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

«Abbiamo rapporti consolidati con il Consiglio nazionale degli ingegneri e con tutti gli ordini territoriali, perché la prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono temi fondamentali», ha dichiarato Eros Mannino, capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervenendo al 69° Congresso nazionale degli ingegneri oggi a Rijeka. «Il nostro ruolo di normatori e sperimentatori – ha aggiunto – ci consente di sviluppare nuove misure per affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici e alla transizione energetica. L'apporto dei professionisti è sempre più centrale nella progettazione della sicurezza». Mannino ha inoltre sottolineato come «l'esperienza diretta nei soccorsi rappresenti un valore aggiunto per migliorare le normative, così come la conoscenza delle norme rende più efficace l'intervento operativo».

