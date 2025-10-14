Maurizio Paulini, Presidente Ordine Ingegneri Macerata 'per ingegneri sport e aggregazione sono dei valori aggiunti'

"Abbiamo organizzato tra giugno e settembre una serie di eventi sportivi e di approfondimento collegati al congresso nazionale: partite di calcetto, sfide di padel, gare podistiche e ciclistiche, che hanno coinvolto complessivamente oltre 2.000 colleghi". Lo ha detto Maurizio Paulini, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata, nel corso del 69° Congresso nazionale degli Ingegneri. "Accanto allo sport – ha spiegato – abbiamo realizzato due convegni: uno sulla ricostruzione post sisma, tema centrale per la nostra provincia duramente colpita nel 2016, e uno sulla protezione civile e il nuovo decreto sulle calamità. Eventi che hanno registrato, grazie alla collaborazione del Cni, grande partecipazione e successo".