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Coverflex, oltre il decreto 1 maggio il dl Fisco è l’occasione che stavamo aspettando

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Chiara Bassi: "Qui sta emergendo una visione più ampia di welfare aziendale, sempre meno legata a benefit standardizzati e sempre più orientata a bisogni quotidiani e reali delle persone"

Chiara Bassi vp global public affairs Coverflex
Chiara Bassi vp global public affairs Coverflex
29 aprile 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il panorama legislativo attuale ci offre un’opportunità cruciale per dare una forma concreta e strutturale al welfare aziendale nel nostro Paese. In queste ore di intenso dibattito sul cosiddetto 'Decreto 1° maggio', seguiamo con attenzione l’evoluzione del provvedimento, pur in attesa di un testo definitivo. Il decreto interviene soprattutto su lavoro e occupazione, rafforzando incentivi e strumenti per favorire assunzioni e stabilità. Guardiamo con interesse alla riconferma della norma sulla certificazione di parità di genere (UNI 126/2026): un segnale importante per premiare le aziende virtuose che scelgono di integrare politiche di inclusione e welfare strutturale. Ma il tema oggi non è tanto il salario, quanto il reddito reale: quanto resta davvero alle persone. In questo quadro, il rifinanziamento delle misure legate alla parità di genere - che premiano le aziende più strutturate anche sul fronte del welfare - rappresenta un segnale importante. Conferma un’attenzione crescente verso modelli organizzativi più sostenibili e inclusivi, in grado di favorire concretamente la conciliazione tra vita familiare e lavoro". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Chiara Bassi, vp global public affairs di Coverflex, piattaforma di welfare aziendale.

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"Aiutare le realtà virtuose - sottolinea - che promuovono maternità, paternità, trasparenza e parità di genere significa sostenere non solo i lavoratori, ma anche la competitività delle imprese. Tuttavia, è nel Decreto Fisco che intravediamo i segnali più incoraggianti e tangibili di una politica attenta al benessere reale dei lavoratori e alla crescita delle imprese virtuose. Qui sta emergendo una visione più ampia di welfare aziendale, sempre meno legata a benefit standardizzati e sempre più orientata a bisogni quotidiani e reali delle persone".

"E' su questo terreno - spiega - che si giocherà la prossima evoluzione normativa: rendere questi strumenti più accessibili ed efficaci sarà fondamentale per trasformare il lavoro in qualità della vita. In questo senso, anche i prossimi interventi in ambito fiscale rappresentano un passaggio decisivo per rafforzare e rendere strutturale il ruolo del welfare aziendale".

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Tag
Decreto Fisco Welfare aziendale Parità di genere
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