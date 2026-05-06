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Iziwork Italia, job day al centro per impiego di Sondrio 11 maggio

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Tutti coloro che saranno impossibilitati a partecipare di persona potranno scrivere a amitaly@iziwork.it per ottenere un colloquio

Francesca Martino account manager di Iziwork
Francesca Martino account manager di Iziwork
06 maggio 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iziwork Italia sarà presente presso il centro per l’impiego di Sondrio, in via Trieste 12, l’11 maggio dalle 14:30 alle 16:30, per un job day dedicato al settore produttivo. Le figure ricercate sono: operai addetti all’impasto e operai addetti al confezionamento. Tutti coloro che saranno impossibilitati a partecipare di persona potranno scrivere a amitaly@iziwork.it per ottenere un colloquio.

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“Questo appuntamento di selezione nasce con l’obiettivo di favorire l’occupazione locale per chi desidera mettersi in gioco nel settore produttivo”, dichiara Francesca Martino, account manager di Iziwork. “Non si tratta solo di una ricerca di personale, ma di un’occasione concreta per acquisire competenze specifiche e crescere professionalmente nei reparti produttivi d’eccellenza della zona”.

Le candidature sono aperte anche online attraverso il sito www.iziwork.com nella sezione 'Lavora con noi'. Iziwork Italia, agenzia per il lavoro fondata nel 2018, fa parte dal 2023 del Proman Group, quarto operatore europeo e decimo a livello mondiale nel mercato dello staffing per fatturato.

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job day impiego settori produttivi
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