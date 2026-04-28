Pagliaro (Inca): "premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro"

Il Patronato, insieme a Cgil e Flc, la categoria che segue il comparto istruzione ha premiato gli istituti superiori di sette città italiane per i lavori realizzati nell'ambito di un concorso nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro. La cerimonia si è tenuta in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per gli 80 anni di attività del Patronato Inca. Sono 365 le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alle premiazioni, previste in contemporanea, a Bari, Bologna, Catanzaro, Palermo, Perugia, Potenza e Torino.