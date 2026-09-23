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Professioni: Carrozza (UniMiB), 'ingegneri decisivi per una tecnologia vicina alle persone'

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23 settembre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nella Società 5.0 credo sia importante la visione di ciò che vogliamo realizzare all'interno dei processi, quindi nella progettazione della casa, dell'ospedale o della fabbrica, in a in cui effettivamente l'ingegnere ha un ruolo decisivo cercando l'impossibile e immaginando con creatività ciò che si può fare anche cambiando le regole, a volte. Pertanto, ritengo che l'ingegnere oggi abbia un ruolo decisivo per portare verso una tecnologia più vicina a noi, con un maggiore impatto sociale, più comprensibile, più utilizzabile e volta a rispettare il bene comune". Sono le parole di Maria Chiara Carrozza, Professore di Bioingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, intervenendo al 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.

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