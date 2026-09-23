Professioni: Carrozza (UniMiB), 'ingegneri decisivi per una tecnologia vicina alle persone'

"Nella Società 5.0 credo sia importante la visione di ciò che vogliamo realizzare all'interno dei processi, quindi nella progettazione della casa, dell'ospedale o della fabbrica, in a in cui effettivamente l'ingegnere ha un ruolo decisivo cercando l'impossibile e immaginando con creatività ciò che si può fare anche cambiando le regole, a volte. Pertanto, ritengo che l'ingegnere oggi abbia un ruolo decisivo per portare verso una tecnologia più vicina a noi, con un maggiore impatto sociale, più comprensibile, più utilizzabile e volta a rispettare il bene comune". Sono le parole di Maria Chiara Carrozza, Professore di Bioingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, intervenendo al 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.