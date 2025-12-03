Professioni, Romanelli (Manageritalia): "Con certificazione comunicatore si dà identità specifica"

"Il mondo della comunicazione d'impresa ha al suo interno una struttura molto variegata di figure professionali. In una indagine che abbiamo fatto un paio di anni fa abbiamo identificato circa 29 figure professionali che fanno riferimento, che gravitano, all'interno del mondo della comunicazione d'impresa. Quindi questa certificazione ha un obiettivo molto importante che è quello di dare l'identità specifica a questa figura professionale, considerando e rafforzando il ruolo e la visibilità anche di tutte quelle sfaccettature che la figura del comunicatore professionale assume nel mercato". Lo ha detto Carlo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional, che ha concluso a Roma l'evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità' sulle proposte di Manageritalia per la certificazione dei comunicatori.