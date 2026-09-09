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Cup: rinnovato Consiglio Direttivo per triennio 2026-2029

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Alla Presidenza è stato confermato Rosario De Luca (consulenti del lavoro).

Cup: rinnovato Consiglio Direttivo per triennio 2026-2029
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09 settembre 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
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Rinnovato il Comitato unitario degli ordini e dei collegi professionali (Cup) che accompagnerà l’evoluzione delle professioni ordinistiche nel prossimo triennio, fino al 2029. Alla presidenza è stato confermato Rosario De Luca (consulenti del lavoro). Sono state anche approvate le altre cariche sociali proposte, da sottoporre a eventuale ratifica dei rispettivi Consigli nazionali. Vicepresidente è Vito Pace (Notariato), segretario Alessandro Panci (Architetti) e tesoriere Maria Antonietta Gulino (Psicologi).

Completano l’organismo: Barbara Rosina (Assistenti Sociali); Vincenzo D’Anna (Biologi); Gaetano Penocchio (Veterinari); Roberto Orlandi (Agrotecnici), Coord. Area Tecnico Scientifica; Carlo Bartoli (Giornalisti), Coord. Area Socio-Giuridico-Economica; Diego Catania (Tecnici Radiologia), Coord. professioni sanitarie tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione. Rinnovato anche il Collegio dei revisori, composto da Anna Maria Bardone (Consulenti Proprietà Industriale); Domenico De Crescenzo (Spedizionieri Doganali) e Nino Savelli (Attuari).

“Sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare le istanze del CUP e ringrazio i rappresentanti di tutti gli Ordini aderenti per la fiducia dimostrata. La nostra è un’Associazione che basa tutto sullo spirito di servizio in favore del sistema ordinistico, a prescindere dai ruoli ricoperti. Per questo motivo, nel prossimo triennio continueremo certamente a operare nel segno dell’unità e della collaborazione che ha contraddistinto il lavoro svolto fino a oggi e che si è concretizzato, da ultimo, con il percorso parlamentare di approvazione del ddl per la riforma degli ordinamenti professionali”, ha sottolineato il presidente Rosario De Luca.

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Cup professioni professionisti Rosario De Luca lavoro consulenti del lavoro
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