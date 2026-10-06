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Turismo, Brand Usa nomina Caroline Beteta presidente e Ceo ad interim

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L'ex direttrice di Visit California assume il nuovo incarico forte di un'esperienza decennale nella leadership del settore turistico

Turismo, Brand Usa nomina Caroline Beteta presidente e Ceo ad interim
06 ottobre 2026 | 13.47
Alessia Trivelli
LETTURA: 3 minuti

Brand Usa, l'organizzazione di destination marketing per gli Stati Uniti, ha annunciato oggi che il proprio Board of Directors ha nominato Caroline Beteta presidente e Ceo ad interim, con decorrenza dal 9 novembre. Beteta, andata in pensione a settembre dopo quasi tre decenni come presidente e Ceo di Visit California, apporta una consolidata esperienza di leadership nel settore del turismo e un legame di lunga data con Brand Usa, che include il precedente servizio come presidente del Board of Directors e Ceo ad interim.

“A nome del Board, ci congratuliamo con Caroline e le diamo il bentornato in Brand Usa. Caroline ha già guidato questa organizzazione in passato, conosce i nostri partner e la nostra missione, e ha trasformato Visit California in una delle organizzazioni di destination marketing più rispettate al mondo. Brand Usa e l'industria dei viaggi e del turismo degli Stati Uniti sono fortunate che una professionista di grande esperienza, con la sua profonda conoscenza e passione, faccia un passo avanti ancora una volta, in questo momento cruciale, mentre lavoriamo per garantire il rinnovo dell'autorizzazione di Brand Usa”, ha dichiarato Todd Davidson, presidente del Board of Directors di Brand Usa.

Beteta ha guidato Visit California come presidente e Ceo dal gennaio 1998 fino al suo pensionamento nel settembre 2026, servendo al contempo lo Stato come vice segretario per il Turismo e, successivamente, come consigliera strategica per l'Ufficio del governatore per lo Sviluppo economico e aziendale. Durante il suo mandato, Visit California ha istituito il primo programma statale di valutazione del turismo della nazione, ha aperto uffici internazionali, lanciato campagne di marketing globali e guidato la ripresa del settore da incendi boschivi, recessioni e dalla pandemia di Covid-19, contribuendo a rendere la California una delle destinazioni più ambite al mondo. Secondo Visit California, l'industria del turismo dello Stato sostiene ora direttamente 1,2 milioni di posti di lavoro e genera oltre 150 miliardi di dollari in spesa annuale dei visitatori.

“Brand Usa è stata vicina al mio cuore fin dalla sua nascita e sono onorata di intervenire in un momento così importante per l'organizzazione e per il nostro settore. Il mio obiettivo sarà uno solo: garantire la riautorizzazione di Brand Usa e assicurare che questa organizzazione fondamentale possa continuare la sua missione di accogliere il mondo negli Stati Uniti. I viaggiatori internazionali sono vitali per l'economia della nostra nazione, per le comunità e per la competitività globale, e non vedo l'ora di lavorare al fianco del Board, del team di Brand Usa e dei nostri partner del settore per aiutare a portare a termine la riautorizzazione”, ha affermato Beteta.

I suoi legami con Brand Usa risalgono alla sua fondazione: in qualità di presidente nazionale della U.S. Travel Association, ha contribuito ad unire la Travel Industry Association e la Travel Business Roundtable, ponendo le basi per la creazione di Brand Usa. Ha poi ricoperto il ruolo di vice Chair of Operations di Brand Usa, quindi di presidente del Board of Directors e di Ceo ad interim. A livello nazionale, è stata nominata dal segretario al Commercio nel U.S. Travel and Tourism Advisory Board e ha fatto parte del comitato esecutivo del World Travel & Tourism Council. Nel 2016 è stata inserita nella Hall of Leaders della U.S. Travel Association.

Beteta succede a Fred Dixon, che lascerà Brand Usa il 13 novembre dopo oltre due anni come presidente e Ceo. Dixon tornerà a New York City come presidente e Ceo di Nyc Tourism + Conventions il 1° dicembre. “Caroline ha aiutato a creare Brand Usa e l'ha guidata con successo in passato. Conosce bene i nostri stakeholder, i nostri mercati e il processo di riautorizzazione. La sua esperienza manterrà l'organizzazione verso la sua missione di promuovere i viaggi internazionali e il loro impatto positivo sulle imprese e sulle comunità in tutti gli Stati Uniti. Sono grato al nostro consiglio, al nostro staff e ai nostri partner, e non vedo l'ora di lavorare con Caroline per garantire una transizione fluida”, ha dichiarato Dixon.

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turismo Brand Usa Visit California leadership destination marketing
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