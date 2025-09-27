circle x black
Ricerca, Fallucchi (UniMarconi): "Innovazione e sostenibilità al centro del futuro"

"Strumenti e infrastrutture per ricerca e didattica innovativa a disposizione di tutti"

Francesca Fallucchi
27 settembre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per UniMarconi questo progetto, e in generale tutta l’attività che stiamo svolgendo a partire dal 2015, è un’occasione per sostenere e promuovere le iniziative riguardanti la sostenibilità e tutto ciò che sta cambiando e portando a una trasformazione digitale, economica, energetica e tecnologica. Il laboratorio è nato proprio con lo scopo, in linea con il piano strategico dell’Ateneo, di sviluppare soluzioni nella trasformazione ambientale ed energetica e di mettere a disposizione degli studenti strumenti innovativi e infrastrutture digitali. Questo consente a dottorandi, ricercatori e professori di fare ricerca con tecnologie avanzate e di partecipare a bandi competitivi a livello locale, nazionale ed europeo, molti dei quali vinti proprio grazie a queste strutture.” Lo ha sottolineato Francesca Fallucchi, professore di Informatica UniMarconi, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici - Progetto LEAF, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma.

Tag
Innovazione Sostenibilità Trasformazione digitale Economia Energia Tecnologia
