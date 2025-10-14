Romagnoli (Cni): "Il congresso occasione per discutere la fragilità del territorio. servono grandi investimenti in prevenzione"

"L'occasione di essere riusciti a portare nel capoluogo marchigiano il Congresso Nazionale degli Ingegneri è importante non solo per far conoscere la nostra realtà, ma per dibattere sui tanti temi che la nostra regione sente da vicino, primo fra tutti la fragilità del territorio". Lo ha dichiarato Alberto Romagnoli, consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intervenendo al Congresso nazionale dell'Ordine in corso ad Ancona. "Veniamo da quasi nove anni dall'evento sismico del 2016 che ha colpito duramente molte aree del nostro territorio – ha ricordato Romagnoli – e più recentemente l'alluvione ha provocato ulteriori vittime e danni. Questo Congresso sarà dunque un'occasione per riflettere e confrontarci su temi che stanno molto a cuore agli ingegneri". "La prevenzione – ha sottolineato – è fondamentale per evitare disastri e vittime. Tuttavia richiede enormi investimenti, e il nostro Paese ha un grande bisogno di risorse in questa direzione. Purtroppo la politica fa ancora fatica, perché investire in prevenzione non è come inaugurare nuove infrastrutture. Ma è su questo che dobbiamo continuare a richiamare l'attenzione della politica".