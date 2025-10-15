circle x black
Sassetti (Cni): "Serve un'ingegneria nuova, più vicina alla società e al futuro"

15 ottobre 2025
«Dobbiamo uscire dallo stereotipo dell'ingegnere classico e aprirci ai nuovi mondi dell'ingegneria, quelli che riguardano la vita quotidiana e la società in cui viviamo», ha dichiarato Irene Sassetti, tesoriera e consigliera nazionale del Consiglio nazionale degli ingegneri, a margine del 69° Congresso nazionale della categoria, che ha fatto tappa a Rijeka. «Pensiamo – ha aggiunto – all'ingegneria dell'intelligenza artificiale, biomedica, della sicurezza o del mare: tutte discipline che devono entrare a pieno titolo nel nostro mondo ordinistico, se vogliamo garantire un futuro alla professione e continuare a essere al servizio della società».

