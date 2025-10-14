circle x black
Stefano Capannelli, Presidente Ordine Ingegneri Ancona 'oltre 106 ordini presenti a Congresso nazionale'

14 ottobre 2025 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il congresso annuale vede convergere in una città, e quest'anno è Ancona, tutti gli ordini provinciali d'Italia, più di 106, oltre alle federazioni e alle fondazioni. Avremo oggi mille ingegneri in sala e 1.300 partecipanti complessivi, perché molti hanno portato le famiglie. È una festa, ma una festa di contenuti, in cui verranno affrontati tutti i temi congressuali". Lo ha dichiarato Stefano Capannelli, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona, aprendo i lavori del 69° Congresso nazionale. "Uno dei temi centrali è quello della sicurezza – ha aggiunto – declinato nella sicurezza sismica, idrogeologica, delle reti e delle infrastrutture. Un argomento che tocca da vicino la nostra categoria in tutte le sue sfaccettature".

