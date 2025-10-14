Venturini, Ceo di iGuzzini: "Promuoviamo la cultura della buona luce"

"Siamo molto contenti e orgogliosi di partecipare al 69° Congresso Nazionale degli Ingegneri, perché iGuzzini da sempre promuove la cultura della buona luce, che è molto più dell'illuminare uno spazio in modo asettico". Lo ha dichiarato Cristiano Venturini, CEO di iGuzzini, a margine dei lavori del congresso in corso ad Ancona. "È fondamentale – ha aggiunto – interloquire con i progettisti di oggi per costruire i progetti del futuro, affinché siano significativi per le persone e per l'ambiente che vivranno quegli spazi".