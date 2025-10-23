circle x black
Welfare: Fiaschi (Manageritalia), 'necessario incentivare lavoro buono'

23 ottobre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'aspetto più sconcertante, che non viene sottolineato, è che in Italia si lavora poco: nella media, rispetto ai competitor internazionali, nei Paesi Ocse, dove si lavora 36,8 anni, in Italia si lavora solo il 32,8 anni. Decisamente poco. Evidentemente non invogliamo a lavorare bene nelle aziende. Il welfare, il benessere, cercare di incentivare il lavoro buono è una delle missioni che dobbiamo perseguire come manager, ma anche come istituzioni e come imprese". Lo riferisce Massimo Fiaschi, Segretario Generale Manageritalia, a margine della seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma. 

