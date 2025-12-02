circle x black
Welfare, Lidl Italia estende il congedo di paternità a 25 giorni

15 giorni lavorativi in aggiunta ai 10 previsti dalla normativa

Welfare, Lidl Italia estende il congedo di paternità a 25 giorni
02 dicembre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
Lidl Italia annuncia l'introduzione di nuove iniziative che valorizzano il tempo delle proprie persone. Dopo aver annunciato la chiusura anticipata alle ore 18 nelle giornate del 24 e 31 dicembre, per consentire a tutte le collaboratrici e i collaboratori di vivere le festività con i propri cari, l’azienda intraprende un’altra importante iniziativa di welfare per garantire pari opportunità e sostegno alla natalità.

Dal 1° dicembre 2025, infatti, per i collaboratori Lidl il congedo di paternità sarà esteso a 25 giorni complessivi, retribuiti al 100%, grazie all’aggiunta di 15 giorni lavorativi ai 10 previsti dalla normativa vigente. Una misura pensata non solo per permettere ai neo papà di essere ancora più presenti nei primi momenti di vita del proprio figlio o della propria figlia, ma un segno tangibile verso una gestione più equa della cura dei figli che favorisca un importante cambiamento culturale. Il beneficio, inoltre, sarà retroattivo per tutti i collaboratori diventati papà a partire dal 1° marzo 2025.

“Estendere il congedo di paternità non è solo una misura di supporto a favore dei nostri colleghi che diventano padri; ma apporta benefici profondi a tutta la famiglia, promuovendo al contempo una maggiore parità di genere. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno a trasformare le parole in azioni concrete, perché momenti unici, come una nuova nascita, meritano tutto lo spazio e la presenza che richiedono", afferma Sebastiano Sacilotto, amministratore delegato risorse umane di Lidl Italia.

