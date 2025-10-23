Welfare: Spagnuolo (Cftm), 'meno tempo per il lavoro e più tempo per la famiglia'

"I dirigenti avranno meno tempo da dedicare al lavoro e più da dedicare a questioni, per esempio familiari o di conciliazione vita professionale e vita privata. Il welfare va in questa direzione e il nostro welfare va nella direzione di rafforzare già le istanze contrattuali e gli statuti che il contratto collettivo prevede nel welfare contrattuale attuale". Lo ha detto all'Adnkronos Nicola Spagnuolo, direttore generale di Cfmt - Centro di formazione del management del terziario, in occasione della seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano", organizzato a Villa Miani a Roma.