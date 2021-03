Leonardo serie tv, Adinolfi: "Bacio omo? E' tassa a nota lobby"

(Adnkronos)

"C’è chi mi vorrebbe agitato per il 'bacio omo' nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa alla nota lobby su Gaiuno non muovi un dito. Più preoccupante il modo con cui Alberto Matano fa propaganda al ddl Zan senza contraddittorio. È antidemocratico". Lo scrive su Twitter il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi.