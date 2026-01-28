L'eredità di Alcide De Gasperi | L'Europa della difesa e della libertà

L'eredità di Alcide De Gasperi | L'Europ
L’EREDITÀ DI DE GASPERI: L’EUROPA DELLA DIFESA DELLA LIBERTÀ
INTERVERRÀ LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
ROBERTA METSOLA
29 Gennaio ore 15.30
Sala Europa,
Piazza Venezia 11, Roma
ORE 15.30 INTRODUCE
CARLO CORAZZA, Parlamento europeo in Italia
ORE 15.45 SALUTI ISTITUZIONALI
PAOLO ALLI, Segretario generale Fondazione De Gasperi
PINA PICIERNO, Vicepresidente Parlamento europeo
ANTONELLA SBERNA, Vicepresidente Parlamento europeo
ROBERTO GUALTIERI, Sindaco di Roma
ORE 16.15
ROBERTA METSOLA, Presidente Parlamento europeo
ORE 16.45 INTERVENTI
NICOLA ZINGARETTI, Capo delegazione Partito Democratico
PASQUALE TRIDICO, Capo delegazione Movimento 5 Stelle