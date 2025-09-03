Da Fabio Testi a Mara Venier, i Premi Diva e Donna

Celebrato a Venezia il Premio Diva e Donna, ideato ed organizzato da Tiziana Rocca, con un evento che ha festeggiato i 20 anni dalla fondazione del settimanale. Il premio è nato per supportare le donne e la loro carriera, in collaborazione con la rivista "Diva e Donna" diretta da Angelo Ascoli. L'evento esclusivo, che ha avuto luogo in occasione della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ha mantenuto una forma più ristretta pur aumentando le categorie dei premiati che quest’anno sono riusciti ad aggiudicarsi il premio.

L'ambasciatrice di questa nuova edizione è stata Eleonora Daniele, una delle figure più amate e rispettate del panorama televisivo italiano. "Giornalista e conduttrice di grande sensibilità, ha saputo affrontare con coraggio e delicatezza temi sociali di grande rilevanza, raccontando storie vere e toccanti, diventando così un punto di riferimento del servizio pubblico", ha detto Tiziana Rocca durante la serata.

Questi i riconoscimenti assegnati: a Fabio Testi il Premio alla Carriera; a Mara Venier il Premio Diva e Donna dell'anno; ad Elettra Lamborghini il Premio Diva e Donna Best Music Award; ad Elisabetta Pellini il Premio Diva e Donna Film; a Fatima Trotta il Premio Diva e Donna per le serie tv; ad Alice D'Amato e Asia D’Amato il Premio Diva e Donna Sport Best Award 2025; a Beatrice Venezi il premio Diva e Donna Arte e Cultura; a Ester Pantano il premio il Premio Diva e Donna come miglior attrice nella serie tv Makari. La serata, organizzata dalla Agnus Dei Tiziana Rocca Production, si è tenuta al Sina Centurion Palace, hotel cinque stelle lusso della catena Sina Hotels sul Canal Grande.