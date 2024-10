Dalla Spagna arriva la lattuga dorata

Una lattuga dorata ricca di nutrienti e, in particolare, di beta-carotene, un composto prezioso per il benessere del nostro organismo. È questa la proposta di un gruppo di ricerca coordinato dall’Università Politecnica di Valencia, in Spagna. Questa impresa dischiude interessanti prospettive di ricerca, e potrebbe determinare una profonda trasformazione dei modi e degli stili di consumo. Lo studio è recentemente comparso sulle colonne del “Plant Journal”, una delle più autorevoli riviste di settore.