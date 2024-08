Diabete di tipo 2 e stile di vita, la nuova scoperta

Non solo i fattori genetici, ma anche uno stile di vita sbagliato può aumentare le probabilità di contrarre il diabete di tipo 2. È quanto sostiene un gruppo di ricerca dell’Università della Finlandia Orientale in un articolo recentemente comparso sulle colonne del “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”. Stando a quanto riportato dagli esperti nella loro ricerca, infatti, uno stile di vita sano puó ridurre l’incidenza della malattia anche nei soggetti che hanno una particolare predisposizione genetica.