Dieta e genetica, la sorprendente scoperta

Sarebbero quattordici i geni coinvolti nel processo di dimagrimento. A individuarli sono stati gli scienziati dell’Università dell’Essex e della Anglia Ruskin University, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista “Research Quarterly for Exercise and Sport”. In particolare, alcune varianti di questi geni potrebbero opporre una minore resistenza alla perdita di peso e ai metodi impiegati per ottenerla. Questa scoperta ricorda agli specialisti l’importanza di raccomandare terapie orientate alle esigenze del paziente, invitandoli a diffidare delle ricette one size fits all.