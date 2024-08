Pensare è faticoso? La sorprendente scoperta

Per quanto strana questa tesi possa apparire, pensare non procura alcun piacere. È quanto sostiene un team di esperti della Radboud University, nei Paesi Bassi, in un articolo pubblicato di recente sulla rivista scientifica “Psychological Bulletin”. Da una revisione della letteratura di settore, è emerso che questo genere di attività è generalmente legato ad alcune sensazioni spiacevoli, come irritazione, insicurezza e stress. Nella loro meta-analisi, gli scienziati hanno incluso 170 ricerche realizzate tra il 2019 e il 2020, per un campione complessivo di quasi 5000 individui.