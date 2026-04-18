A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del nuovo album ‘Confessions II’, in uscita il 3 luglio, Madonna regala ai fan un’anteprima dal vivo in uno dei palchi più iconici al mondo. La popstar è apparsa a sorpresa al Coachella Festival, durante il set di Sabrina Carpenter, segnando il suo ritorno all’evento a 20 anni dalla storica esibizione.

Le due artiste hanno infiammato il pubblico con un mix di hit senza tempo come 'Vogue' e 'Like a Prayer', insieme a nuove sonorità legate al prossimo progetto discografico.

Performance ad alto impatto anche sul piano visivo: Madonna ha richiamato il suo stile iconico indossando un look ispirato a quello di due decenni fa, (corsetto, stivali e giacca Gucci) reinterpretato in chiave audace con lingerie viola, autoreggenti e stivali. Un’apparizione che ha acceso l’entusiasmo del pubblico e rilanciato l’attesa per il nuovo album.