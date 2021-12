Manovra 2022, governo lavora a norma 'salva Comuni'

La norma contro il dissesto nelle grandi città: soldi ai comuni in difficoltà spalmati in 10 anni

C'è già chi l'ha definita 'salva-Napoli', perché sembra andare incontro ai desiderata del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, che da mesi chiede una mano al governo per evitare il dissesto. A quanto apprende l'Adnkronos, il governo lavora a una norma, con un emendamento ad hoc alla manovra 2022, che riguarderebbe non solo Napoli ma tutti i grandi Comuni in pre-dissesto. Obiettivo sbloccare le assunzioni, nonostante le casse in rosso, ed evitare il default. Come? Elargendo i soldi ai Comuni in difficoltà, spalmandoli su 10 anni. Un aiuto che tuttavia non sarà indolore.

Per ottenere le risorse ed evitare il dissesto, infatti, i Comuni che lo vorranno - perché starà a loro decidere se stringere il patto col governo - dovranno accettare tutta una serie di misure stringenti, a partire dall'aumento delle addizionali ai diritti d'imbarco per porti e aeroporti, oltre a una serie di altre garanzie in queste ore allo studio del Mef.