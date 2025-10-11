circle x black
Maselli: "Cargiver figura fondamentale per garantire una totale inclusività"

11 ottobre 2025 | 16.11
Si è tenuta a Roma la 2ª edizione della Giornata Regionale del Caregiver e dell’Inclusione Sociale, fortemente voluta da Massimiliano Maselli (Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio), all’ASP Istituto Romano di San Michele. Una giornata ricca di spunti e riflessioni con confronti tra istituzioni, famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione sociale, consulte della disabilità e organizzazioni sindacali. "Vogliamo dare sempre più importanza ad una figura fondamentale come quella del caregiver", le parole di Maselli.

