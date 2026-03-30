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Meccanismo di Risposta Rapida G7, pubblicato il rapporto annuale

30 marzo 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Istituito nel 2018, il Meccanismo di Risposta Rapida (RRM) del G7 è una parte integrante dell’impegno comune per contrastare le minacce straniere alle democrazie. Su richiesta dei Ministri degli Esteri, il RRM del G7 produce una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Al gruppo, oltre ai 7 Paesi membri, partecipano Nato, Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia e Svezia. Il Rapporto per il 2025 ha individuato tre priorità: intervenire congiuntamente contro le minacce; contrastare la repressione transnazionale quale forma crescente di interferenza straniera; migliorare l’efficienza amministrativa. Il documento contiene anche dossier tematici sulle criticità emerse nei Paesi del G7 in cui nel 2025 si sono svolte elezioni politiche e sugli sforzi intrapresi per garantire l’integrità delle operazioni elettorali. Il progetto del RRM sottolinea l’impegno dell’Italia e degli altri Paesi membri del Gruppo nel rafforzare la cooperazione internazionale per implementare la capacità di risposta alle minacce antidemocratiche.

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Il comunicato della Farnesina

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G7 Meccanismo di Risposta Rapida Rapporto annuale Minacce straniere Democrazie Cooperazione internazionale
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