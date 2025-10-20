circle x black
Medioriente, Meloni alla firma del Piano di pace e incontro con Al Sisi

20 ottobre 2025 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“E’ una giornata storica e sono fiera che l’Italia sia presente. Mi piace pensare che sia un ringraziamento a quanto fatto sia sul piano umanitario per far entrare gli aiuti a Gaza che su quello politico con il nostro supporto costante agli sforzi che venivano fatti per giungere alla pace”, ha dichiarato il Premier Meloni con riferimento alla sua partecipazione alla cerimonia per la firma del Piano di pace in Medioriente che si è svolta a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Dopo aver sottolineato “il grande successo del Presidente Trump”, Giorgia Meloni ha detto: “Siamo nella prima fase di un percorso molto lungo, nel quale l’Italia è pronta a fare la sua parte sul piano umanitario, sanitario, politico, della ricostruzione e sulla sicurezza con la presenza dei nostri Carabinieri che siamo pronti a incrementare”. Sul riconoscimento dello Stato di Palestina, il Capo del Governo si è dichiarato favorevole “nel caso in cui venga attuato interamente il Piano di pace”. A margine della cerimonia, il Presidente del Consiglio ha incontrato il Presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, per discutere sui prossimi passi del Piano di pace e per confermare l’impegno dell’Italia a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza. Il colloquio ha permesso anche di fare il punto sulle relazioni bilaterali specie sui progetti del Piano Mattei.

