Meditazione collettiva e arpe celtiche a 432 hertz, sabato l'evento "Guarigione per Aprilia"

Una meditazione collettiva accompagnata dal suono delle arpe celtiche accordate a 432 hertz. E' l'evento 'Guarigione per Aprilia' che si terrà sabato 10 ottobre, a partire dalle 16, al Parco Europa della cittadina pontina. Promotrice, l’Associazione 'Hemera' composta da sei donne attive sul territorio, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Toscanini, e con il patrocinio del Comune di Aprilia. I cittadini sono tutti invitati a partecipare gratuitamentenello spazio di via Francia.

"Aprilia è una città giovane, nata da una storia particolare, cresciuta velocemente e costruita grazie alle tante persone che, nel tempo, l’hanno scelta come casa, arrivando da varie parti di Italia. Questa nostra città - sottolineano gli organizzatori in una nota - ora sta attraversando un momento storico complesso. Le vicende che negli ultimi anni l'hanno coinvolta, fino allo scioglimento del Comune per mafia, stanno lasciando un segno. 'Guarigione per Aprilia', evento che si inserisce nelle celebrazioni del 90° anniversario di fondazione della città, ha l’ambizione di proporre strade di cambiamento alternative a quella della rabbia, della paura, dello sconforto e della contrapposizione. Noi di Hemera siamo convinte che una comunità possa scegliere come reagire alle proprie ferite".

Il 10 ottobre persone diverse per età, storia e percorso, saranno riunite dalla stessa intenzione che si traduce - si legge nella nota - nel portare ad Aprilia un messaggio di pace, unione, gentilezza e speranza per accendere una luce. Ad alternarsi sul palco: Silvia Moroni, presidente di Hemera che introdurrà l’evento; Annamaria Corbi che guiderà la meditazione del soffione di luce sulla città di Aprilia e Maria Elena Aimo che aiuterà a vedere, attraverso scienze antiche e studi attuali, come in un mondo violento e di potere corrottoci siano dei germogli che stanno creando alternative. Tutto l’evento sarà accompagnato dal suono delle arpe celtiche dell’ensemble Sinetempore Harp Attack e le arpaterapeute Giulia Bertinetti e Sira Sebastianelli. Allestito anche uno spazio per i bambini, cosicché l’evento possa davvero accogliere tutti.