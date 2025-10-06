Meloni interviene al Global Summit of the World Travel & Tourism Council

“Il turismo racconta ciò che sappiamo fare meglio, ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita. Il turismo è uno dei principali strumenti con cui l’Italia parla al mondo della sua identità, la fa conoscere e la fa ammirare nel mondo. Per questo motivo, dall’inizio del suo mandato, questo Governo ha voluto che questo settore avesse piena dignità anche mediante un Ministero autonomo con risorse e poteri adeguati”, ha detto il Premier Meloni nel suo intervento al 25° edizione del Global Summit del World Travel & Tourism Council, che per la prima volta si è tenuta in Italia. Il Presidente del Consiglio ha anche citato alcuni indicatori economici del settore, ricordando che: “Il turismo è un motore economico fondamentale, generatore di ricchezza, benessere, crea posti di lavoro, attrae investimenti e infatti è il 13% del PIL”. Il discorso del Premier ha anche ricordato l’impegno del Governo in favore del settore: “Abbiamo deciso di puntare sulla qualità, consapevoli che sulla qualità l’Italia sa essere imbattibile. Stiamo sfruttando le risorse del Pnrr per riqualificare l’offerta turistica per consentire, specie alle PMI, di migliorare le strutture ricettive e offrire un’esperienza migliore”. Non sono mancati riferimenti ai grandi appuntamenti che l’Italia ospita e ospiterà, dal Giubileo in corso alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, dai Giochi del Mediterraneo 2026 agli Europei di calcio del 2032 che porteranno nel Paese milioni di turisti “a cui vogliamo offrire esperienze di viaggio indimenticabili e un’immagine dell’Italia ancora più straordinaria di quanto possano aspettarsi”, ha concluso il Premier.

