Messina Denaro, la 'profezia' di Baiardo: "Potrebbe arrivare arresto regalino…"

C’è già chi sui social la definisce la ‘profezia di Baiardo’. Due mesi fa, i primi di novembre, le rivelazioni choc di Salvatore Baiardo, a suo tempo persona di fiducia di boss mafiosi, a Massimo Giletti per 'Fantasmi di mafia', su La7.

"Che arrivi un regalino?…Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?". Per il governo, aveva aggiunto Baiardo, "sarebbe un fiore all’occhiello". E a Giletti, che gli chiedeva se dunque la trattativa Stato-mafia non fosse mai finita, "si", rispondeva laconico, ipotizzando un legame con l’ergastolo ostativo. "Se non si avvererà quel che ho detto - aveva dunque chiuso Baiardo - ci rivedremo e lei mi dirà che ho raccontato una fesseria. Vedremo…".